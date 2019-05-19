Anadolu Efes Avrupa ikincisi oldu

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes ile Rus ekibi CSKA Moscova İspanya'nın Gasteiz şehrinde karşılaştı. Maçı 83 - 91 kaybeden temsilcimiz Avrupa ikincisi oldu.

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 83 - 91 CSKA Moskova

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: 62-68

İKİNCİ PERİYOT SONUCU: 42 - 44

İLK PERİYOT SONUCU: 20-29

Temsilcimiz; karşılaşmaya dış oyuncuları James Anderson, Larkin ve Micic'in basketleriyle iyi başlayarak 8:28 kala 7-3'lük üstünlüğü yakaladı. Kurbanov ile De Colo ile sayılar bulan CSKA Moskova, skoru 7:36 kala 7-7'ye getirdi.

Larkin ve James Anderson ile etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 4:51 kala 14-12 önde yapan taraftı. Cory Higgins ile üst üste iki üçlük bulan Rus ekibi, 3:25 kala 14-18 öne geçen taraf oldu.

CSKA Moskova, 1:55 kala Daniel Hackett'ın üçlüğüyle skoru 17-24 yaptı. Higgins'i durdurmakta büyük sıkıntı yaşayan temsilcimiz karşısında CSKA Moskova, 49 saniye kala skoru 17-29'a getirdi. Çeyrek ise Beaubois'nın üçlüğüyle 20-29 sona erdi.

Maç başladı.

İLK 5'LER:

Anadolu Efes: Larkin, Micic, Anderson, Anderson, Moerman, Dunston

CSKA Moskova: Kurbanov - Hunter - Clyburn - De Colo - Hackett