Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı başladı
THY EuroLeague final mücadelesinde Anadolu Efes İle CSKA Moskova karşı karşıya geliyor
THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes ile Rus ekibi CSKA Moscova İspanya'nın Gasteiz şehrinde karşılaşıyor
Anadolu Efes 36 -41 CSKA Moskova (İkinci çeyrek oynanıyor)
İLK PERİYOT SONUCU: 20-29
Temsilcimiz; karşılaşmaya dış oyuncuları James Anderson, Larkin ve Micic'in basketleriyle iyi başlayarak 8:28 kala 7-3'lük üstünlüğü yakaladı. Kurbanov ile De Colo ile sayılar bulan CSKA Moskova, skoru 7:36 kala 7-7'ye getirdi.
Larkin ve James Anderson ile etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 4:51 kala 14-12 önde yapan taraftı. Cory Higgins ile üst üste iki üçlük bulan Rus ekibi, 3:25 kala 14-18 öne geçen taraf oldu.
CSKA Moskova, 1:55 kala Daniel Hackett'ın üçlüğüyle skoru 17-24 yaptı. Higgins'i durdurmakta büyük sıkıntı yaşayan temsilcimiz karşısında CSKA Moskova, 49 saniye kala skoru 17-29'a getirdi. Çeyrek ise Beaubois'nın üçlüğüyle 20-29 sona erdi.
Maç başladı.
İLK 5'LER:
Anadolu Efes: Larkin, Micic, Anderson, Anderson, Moerman, Dunston
CSKA Moskova: Kurbanov - Hunter - Clyburn - De Colo - Hackett