Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Henry, De Colo, Shayok, Vesely, Booker ilk 5'iyle başlarken; Anadolu Efes'in ilk 5'i ise Micic, Beaubois, Simon, Moerman, Pleiss'tan oluştu.

Karşılaşmaya iki takım karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe Beko, Henry'in ilk periyodun bitimine 7:28 kala bulduğu üç sayılık basket ile 7-4 öne geçti. Bu dakikadan sonra hücumda De Colo ve Shayok'tan bulduğu sayılarla farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, 4:47 kala gelen televizyon molasına 15-6 önde girdi. Molanın ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Anadolu Efes, rakibini savunmada da durdurmayı başardı ve farkı 1'e kadar indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 18-17. Molanın ardından Beaubois ile 3 sayılık isabet bulan Anadolu Efes, ilk periyodu 20-18 önde kapattı.

İkinci periyoda daha etkili bir giriş yapan ev sahibi ekip, Polonara'dan bulduğu üst üste üç sayı isabetleriyle öne geçti ve ilk yarının bitimine 7:27 kala rakibine molayı aldırdı: 26-25. Molanın ardından toparlanan Anadolu Efes, savunmada daha etkili bir görüntü çizdi. Hücumda Micic ve Simon ile sayılar bulan deplasman ekibi, 2:16 kala 3 sayı öne geçti: 33-36. Moladan daha iyi dönen sarı-lacivertli ekip, Vesely, Biberovic ve Booker'dan bulduğu sayılarla 6-0 seri yakaladı ve periyodun bitimine 1:13 kala 3 sayı farkla öne geçerek rakibine molayı aldırdı: 39-36. Moladan da Booker ile bulduğu sayıyla dönen Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 41-36 önde kapattı.

Üçüncü periyoda Shayok ile hücumda etkili olarak başlayan Fenerbahçe Beko, Pleiss ve Larkin'in sayılarına engel olamadı ve periyodun ilk 5 dakikasını 51-46 önde geçti. Periyodun ilerleyen dakikalarında hücumda Guduric'in devreye girmesiyle farkı açan ev sahibi ekip, Henry'den bulduğu üç sayılık isabetle periyodun bitimine 1:56 kala farkı 12'ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 63-51. Kalan sürede de farkı korumayı başaran ev sahibi ekip, son periyoda 67-56 önde girdi.

Son periyoda iki takım da hücum da tutuk başlarken bitime 7:04 kala Micic ile bulduğu üç sayılık isabet ile Anadolu Efes, farkı 7'ye indirdi: 72-65. Periyodun ilerleyen dakikalarında iki takım da sayı üretmekte sıkıntı çekmezken Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, mücadelenin bitimine 1:49 kala bu oyuncudan bulduğu üç sayılık isabet ile farkı 1'e indirdi: 82-81. Anadolu Efes, bitime 41 saniye kala Larkin'in turnikesiyle öne geçti: 84-85. 22 saniye kala Micic'in serbest atış isabetleriyle deplasman ekibi, farkı 3'e çıkardı: 84-87. Kalan saniyelerde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 89-84 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor Ve Etkinlik

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Sreten Radovic, Saso Petek

FENERBAHÇE BEKO: Henry 10, De Colo 14, Shayok 18, Vesely 13, Booker 6, Polonara 8, Melih Mahmutoğlu, Guduric 9, Ahmet Düverioğlu, Biberovic 6

ANADOLU EFES: Micic 14, Beaubois 7, Simon 7, Moerman 6, Pleiss 17, Larkin 25, Petrusev 2, Bryant 2, Singleton 5, Dunston 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

İLK YARI: 41-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-56

5 FAUL: 38:42 Vesely (Fenerbahçe Beko)

Sezer AFŞAR / İSTANBUL (DHA)