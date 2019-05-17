Anadolu Efes, EuroLeague'de finale yükseldi
Avrupa'da iki temsilcimizi karşı karşıya getiren maçta Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez EuroLeague'de finale yükseldi
Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de ilk kez finale yükselmeyi başardı. Temsilcimizin rakibi Real Madrid - CSKA Moskova maçının galibi olacak.
1.Çeyrek: Fenerbahçe Beko 20-19 Anadolu Efes
İlk Yarı Sonucu | Fenerbahçe Beko 40-45 Anadolu Efes
3.Çeyrek: Fenerbahçe Beko 57-68 Anadolu Efes
Maç Sonucu Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes