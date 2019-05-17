Anadolu Efes, EuroLeague'de finale yükseldi

Avrupa'da iki temsilcimizi karşı karşıya getiren maçta Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez EuroLeague'de finale yükseldi

17 Mayıs 2019, Cuma 19:30 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes, EuroLeague'de finale yükseldi

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de ilk kez finale yükselmeyi başardı. Temsilcimizin rakibi Real Madrid - CSKA Moskova maçının galibi olacak.

1.Çeyrek: Fenerbahçe Beko 20-19 Anadolu Efes

İlk Yarı Sonucu | Fenerbahçe Beko 40-45 Anadolu Efes

3.Çeyrek: Fenerbahçe Beko 57-68 Anadolu Efes 

Maç Sonucu Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes

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