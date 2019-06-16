Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçı dün oynandı. Fenerbahçe Beko kendi evinde Anadolu Efes’i 82-73 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi. Şimdi gözler serinin 5. maçında... Anadolu Efes kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Her iki takım da elinden geleni sahaya yansıtacak. Maçı kaırmak istemeyen taraftarların sıklıkla yönelttiği soru ise "Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin 5. maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Tivibu Spor ve TRT Spor canlı yayınlayacak.

KALAN MÜSABAKALAR

5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko