Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi beşinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geliyor. Serilerde durum 2-2... Maçtan galip gelen taraf şampiyonluğa bir adım yaklaşacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolda şampiyon belli oldu, sıra şimdi basketbolda... Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi beşinci maçında Anadolu Efes kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Son karşılaşmadan Fenerbahçe Beko'nun galip gelmesiyle birlikte seride durum 2-2'ye geldi. Şimdi Anadolu Efes kendi saha avantajını kullanıp üstünlüğü ele geçirmeye çalışacak. Fenerbahçe ise ilk maçta aldığı galibiyetin bir yenisini daha deplasmanda almak istiyor.
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin 5. maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Tivibu Spor ve TRT Spor canlı yayınlayacak.
KALAN MÜSABAKALAR
5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko