Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi beşinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geliyor. Serilerde durum 2-2... Maçtan galip gelen taraf şampiyonluğa bir adım yaklaşacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?