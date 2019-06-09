Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonluk yolunda serinin ilk maçı Sinan Erdem'de... Anadolu Efes kendi evinde güçlü rakibini yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe Beko ise seplasmanda alacağı galibiyetle moral ve motivasyon kazanıp EuroLeague'de kaybettiği Anadolu Efes'e şampiyonluk fırsatı vermemenin peşinde...

ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı bugün saat 17.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara gelecek.

BU SEZON SEKİZİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 8. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague’de 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 4'ünde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. Üç karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Play-off’ta 16. eşleşme

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren 16. kez eşleşti.

Geride kalan 15 eşleşmede 9 kez lacivert-beyazlı takım, 6 defa ise sarı-lacivertli ekip turu geçti.

İki takım arasında lig play-off’larında oynanan 49 karşılaşmanın 26’sını Anadolu Efes, 23’ünü ise Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe Beko’da 3 sakat

Sarı-lacivertli takımda Jan Vesely, Gigi Datome ve Erick Green’in final serisi öncesi sakatlıkları bulunuyor.

Bireysel antrenmanlara başlamalarına rağmen tedavileri devam eden 3 oyuncunun da final serisinde forma giymelerinin zor olduğu bildirildi.

Anadolu Efes’te ise sakat oyuncu bulunmuyor.