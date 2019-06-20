Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi finalinde şampiyon 7. karşılaşmada belli olacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştığı Anadolu Efes’i 85-69’luk skorla mağlup etti ve seriyi 3-3’e getirdi. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde son müsabaka 21 Haziran cuma günü Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Trt Spor yayınıyla ekranlara gelecek. Bu karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar cezasından dolayı yer alamayacak. Seride iki takım da deplasmanda 1’er kez galibiyet çıkarabildi.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan final serisinde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe: 93

Fenerbahçe: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe: 82 - Anadolu Efes: 73

Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe: 76

Fenerbahçe: 85 - Anadolu Efes: 69