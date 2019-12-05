Anadolu Efes, Bahçelievler'deki büyük arazisini 270 milyon TL'ye Nata İnşaat'a sattı. Şirket, yaptığı açıklamada, şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için yapılan satıştan 265 milyon lira kâr edildiğini belirtti.

Nata İnşaat pazarlıksız satın aldı

Anadolu Efes, satıştan sağlanacak geliri nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacağını duyurdu. Ayrıca, Nata İnşaat söz konusu arsayı pazarlıksız satın aldı. Satışa konu olan arsa yola cepheli atıl durumda bira fabrikası bulunuyordu. Arka kısmındaki parselde ise boş arazi mevcuttu. Her iki parsel de böylece satılmış oldu.

Anadolu Efes'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama:

Daha önce 14.05.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için, Şirketimize ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan 222 ada 23 no.lu parsel ve 222 ada 24 nolu parsel olarak kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu satış 04.12.2019 tarihinde 270.000.000 TL bedelle gerçekleşmiştir.