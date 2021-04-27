Anadolu Efes, Real Madrid önünde bu kez kazanamadı

İki takımın da iyi savunma yaparak başladığı, çekişmeli geçen mücadelenin ilk çeyreği 15-15 eşitlikle sona ererken, ikinci periyotta Beaubois'nın 3 sayılık atışlarıyla rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, soyunma odasına 38-28 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 58-48 önde kapatarak aradaki skor farkını koruyan lacivert-beyazlı takım, mücadelenin son 4 dakika 34 saniyelik bölümüne 76-64 üstün girdi. Bu dakikadan sonra istediği savunmayı yapamayan Anadolu Efes karşısında 16-0'lık seri yakalayan Real Madrid, karşılaşmadan 80-76 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in 29, Rodrigue Beaubois'nın 18 sayısı, galibiyet için yeterli olmadı. Real Madrid'in en skorer oyuncusu ise 20 sayı üreten Sergio Llull oldu.

AA



