Anadolu Efes, Rusya'da kayıp! 9'uncu mağlubiyetini aldı
Turkish Airlines Euroleague'in 18'inci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda UNICS Kazan'a 75-67 yenilerek 9'uncu mağlubiyetini aldı.
30 Aralık 2021, Perşembe 23:56 Son Güncelleme:
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Karşılaşmanın ilk yarısını 42-38 geride kapatan Anadolu Efes'te Larkin 17, Dunston 15 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte John Brown 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken Vorontsevich 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 19'uncu haftasında 7 Ocak 2022 Cuma günü Bayern Münih'i konuk edecek.
SALON: Kazan
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Elias Koromilas, Milos Koljensic
UNICS KAZAN: Lorenzo Brown 7, Uzinskii 3, Hezonja 9, Vorontsevich 12, John Brown 20, Canaan 9, Spissu 9, Brantley 6, Mayo, Klimenko
ANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 5, Anderson 8, Moerman 5, Pleiss, Dunston 15, Bryant 6, Singleton 11, Petrusev, Erten Gazi
1'İNCİ PERİYOT: 24-17
İLK YARI: 42-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49
İSTANBUL, (DHA)