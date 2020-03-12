Anadolu Efes, dün itibarıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nun iç ve dış mekanlarını detaylı şekilde dezenfekte ettiğini açıklamıştı.

Valencia maçına gelecek taraftarlar için uyarılar yayınlayan Anadolu Efes, bugün itibarıyla oyuncularını evlerine göndererek maç kampından çıkardı.

Gün içerisinde Euroleague yönetiminin turnuvayı erteleyeceği konusunda da iddialar ve beklentiler var.

Anadolu Efes'in taraftarlar için yayınladığı bildiri ise şöyleydi:

"Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlık yaşayan görevliler Sinan Erdem Salonu'ndaki maçlarda görev almamaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik uyarı posterleri de salonumuzda asılmıştır.

Karşılaşma sonrasında akredite medya mensupları, takımların soyunma odasına alınmayacaktır. Karşılaşma sonrasında flaş röportaj alanında herhangi bir röportaj yapılmayacaktır. Karşılaşma sonrasında gerçekleştirilen basın toplantılarında antrenörler ve oyuncuların oturduğu masa ile medya mensuplarının oturduğu masalar arasında en az 1,5 metrelik mesafe bulundurulacaktır."