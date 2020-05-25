Anadolu Efes'in bu sezon şampiyonluk için çok iddialı olduğu Euroleague iptal edildi. Lider durumda bulunan Anadolu Efes ve son sırada bulunan Fenerbahçe, geri kalan maçları oynamayacak.

Euroleague ve Eurocup turnuvalarında da bu sezon hiçbir takım şampiyon ilan edilemeyecek ve bir sonraki sezon aynı takımlar yoluna devam edecek.