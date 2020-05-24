Basketbol Anadolu Efes’te corona virüs test sonuçları açıklandı

Anadolu Efes’te corona virüs test sonuçları açıklandı

Basketbol

Anadolu Efes’te corona virüs test sonuçları açıklandı

Anadolu Efes Spor Kulübü; yöneticiler, antrenörler, oyuncular ve kulüp personellerine yapılan COVID-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

24 Mayıs 2020, Pazar 22:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul ekibi, "Anadolu Efes, EuroLeague’de sezonu tamamlamaya hazır" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "A takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza yapılan COVID-19 testlerinin sonuçları kulübümüze bugün ulaşmış ve tüm test sonuçları negatif çıkmıştır. COVID-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgisine sunar, COVID-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz."

DHA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cedi Osman Instagram canlı yayınında Acun Ilıcalı'yı konuk etti