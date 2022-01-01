Basketbol Anadolu Efes’te koronavirüs şoku!

Anadolu Efes’te koronavirüs şoku!

Basketbol

Anadolu Efes’te koronavirüs şoku!

Anadolu Efes’te 7 oyuncu ve teknik kadrodan bir kişi koronavirüse yakalandı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 19:31 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A Takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A Takım üyelerimize acil şifalar dileriz" denildi.

İHA

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