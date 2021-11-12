Basketbol Anadolu Efes'ten farklı galibiyet! Almanya'da devirdi

Anadolu Efes'ten farklı galibiyet! Almanya'da devirdi

Basketbol

Anadolu Efes'ten farklı galibiyet! Almanya'da devirdi

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi.

12 Kasım 2021, Cuma 00:14 Son Güncelleme:
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Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.

Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin’de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu

AA

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