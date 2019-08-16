Anadolu Etap mevsimlik geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Anadolu Etap mevsim geçici işçi alıyor. İlan bugün yayımlanırken adaylara 15 gün süre tanındı. Şimdi başvuru yapmak isteyenler bu işlemin nasıl yapılacağını sorguluyor.
AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri SAN. TİC. A.Ş bugün ilan yayımladı. Yapılan açıklmada "Şirketimiz, Kazanlı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:44/A Mersin adresinde kurulu, AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş’de, Eylül 2019 tarihinde işe başlamak üzere, mevsimlik-geçici personel işe alımı yapılacaktır." diye belirtildi.
İlana başvuru yapmak isteyenler şimdi şartları ve nasıl başvuru yapılacağını sorguluyor.