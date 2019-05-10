’Anadolu Farm’ soruşturmasında 41 sanığa dava açıldı

Kayseri merkezli yaklaşık 4 bin 500 ortağı bulunan, ’Tauk’ adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşırken, üyelerinden 90 milyon TL topladığı saptanan ’Ekolium A.Ş. Anadolu Farm’ şirketiyle ilgili MASAK’ın ihbarıyla geçen yılın Mart ayında soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince aralarında şirket kurucusu İsa Karademir’in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alınarak, mahkemece tutuklandı. Firari 1 şüpheli ise hala bulunamadı. Cumhuriyet Savcılığı’nın yaklaşık 1 yıldır büyük titizlikle yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Tek klasörden oluşan iddianame, Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 1’i firari, 7’si tutuklu toplam 41 sanık hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’, ’dolandırıcılık suretiyle örgüt kurma, yönetme ve üyelik’, ’kooperatif dolandırıcılığı’ ve ’kooperatifte para aklama’ suçlarından ceza istendi.

’KÜLTÜR SEVİYESİ YÜKSEK KİŞİLER PARA YATIRDI’

İddianamede, Anadolu Farm’a para yatıran ve şu ana kadar şikayetçi olan 195 kişinin çoğunun kültür seviyesi yüksek olan kişilerden oluştuğu, 11 şikayetçinin de devlet memuru olduğu belirtildi. Şikayetçilerin, yatırdığı paranın çoğunlukla bir inek bedeli olan 10 bin TL ile 20 bin TL arasında olduğu görülürken, bazı şikayetçilerde bu rakamın arttığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında dava dosyasına giren bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin (Anadolu Farm), sanal oyun üzerinden üyelerinden yaklaşık 90 milyon lira topladığı belirtildi.

Mağdur oldukları gerekçesiyle şikayetçi olarak emniyet ve savcılığa başvuran, ayrıca icra kanalıyla parasını geri isteyen, 3 bin 367 üyenin şirkete 66 milyon 200 bin lira yatırdığı belirlendi.

1 MİLYON 250 BİN TL DEĞERİNDE GAYRİMENKUL

Örgüt yöneticilerinin, üyelerin yatırdığı paralarla Kayseri, Denizli, Eskişehir ve Kahramanmaraş’ta 1 milyon 250 bin lira değerinde gayrimenkul aldığı ardından da kendi aralarında satış yaparak 29 milyon 250 bin lira değerinde alım yapılmış şeklinde gösterdiği de bilirkişi raporunda kayıtlara geçti. Raporda, örgüt yöneticilerinin, elde ettikleri paranın bir bölümüyle lüks arabalar aldığı, üyelerden toplanan yaklaşık 35 milyon TL’nin ise nereye harcandığının ya da ne yapıldığının belirlenemediği belirtildi.

PİRAMİT SİSTEMİ İLE BAYİLİK

İddianamede, örgütün ’Piramit sistemi’ kurarak, 25 bayilik verdiği, bayilerin de başkalarına alt bayilik vererek, kazanç elde etmelerinin sağlandığı belirtildi. Sanal ortamda oynanan oyunla 200 üyeden elde edilen 8 milyon 400 bin liranın, 3 milyonunun da ’kazanç’ adı altında üyelere geri ödendiği kaydedildi.

Sisteme ’oyuncu’ kategorisinde girenlere ’Well summer tavuğu’ alabilmek için 12 lira bonus verildiği, ’yatırımcı’ kategorisinde girenlere ise daha çok para kazanabilecekleri vadedildiği raporda yer aldı.

’YÜZDE 100 KAZANÇ ORANI VAR’

İsa Karademir, iddianamede yer alan savunmasında, çalışma istemlerinin Çiftlik Bank’tan farklı olduğunu belirterek, "Bizim şirketimizin ilk etapta farkı Türk şirketi olmasıdır. Yatırımlarını yurtdışına değil Türkiye’ye yapmaktadır. Restoranlarımızda istihdam sağlamaktayız. Oyun olarak gelecek olursak biz şirketimizin topladığı yatırımları senet olarak veriyoruz. Mesela şirketimize para yatırdınız, biz ’ana paranızı garantiye alıyoruz’ diye insanlara senet veriyoruz. Haberlerde yüzde 300 kar oranı olduğu söyleniyor, bu doğru değil. Yüzde 100 gibi bir kazanç oranı var. Bu Türkiye’de kazanılabilecek bir orandır" dedi.