Kültür & Sanat Anadolu fikir önderlerinin eserleri okuyucuyla buluşuyor

Anadolu fikir önderlerinin eserleri okuyucuyla buluşuyor

Kültür & Sanat

Anadolu fikir önderlerinin eserleri okuyucuyla buluşuyor

Uluslararası alanda başarı kazanmış değerli yazarlara ait eserler Türkçeye çevrilerek yayın dünyasına kazandırılıyor.

11 Nisan 2021, Pazar 13:57 Son Güncelleme:
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Nitelikli ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla alanında saygın ve benzersiz eserlerin yanı sıra çocuk edebiyatı kitaplığının ilk eseri “Kardan Adam ve Güneş”in ardından 800 yıllık bir fabl olan “Papağan ve Tüccar” minik okurlarla buluşacak. Felsefeden iktisada, tarihten edebiyata, sanattan toplum bilimlerine uzanan geniş bir yelpazede 100’e yakın eseri kitapseverlerin beğenisine sunan VBKY, yazar, gazeteci ve Milletvekili Ahmet Rasim’in, romanlarından gazete ve seyahat yazılarına, hatıralarından makale, şiir ve öykülerine kadar tüm edebi birikimini gün yüzüne çıkarmaya yönelik çalışmasıyla yılın en önemli edebiyat olaylarından birine imza attı. Yıllara yayılarak basılması planlanan 30 ciltlik külliyatın ilki, “Ahmet Rasim Kitaplığı 1 - İlk Sevgi” adıyla yayımlandı.

VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, gün ışığına çıkmayı bekleyen nitelikli eserleri, gelecek nesillere miras kalması amacıyla yayın dünyasına kazandırmayı sürdüreceklerini söyledi.

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