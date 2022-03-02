Kültür & Sanat Anadolu Hisarı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı

Anadolu Hisarı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı

Kültür & Sanat

Anadolu Hisarı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı

Anadolu Hisarı, Yıldırım Beyazıt’ın anısına yakışacak şekilde yenileniyor. Yenileme çalışması İstanbulluların ziyaretine açık bir şekilde gerçekleştiriliyor. İBB Miras tarafından önleyici koruma modeliyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmasını, çalışmanın başladığı Eylül ayından bu yana 2 bin İstanbullu ziyaret etti.

02 Mart 2022, Çarşamba 09:55 Son Güncelleme:
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Anadolu ve Rumeli Hisarı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı.

GELECEĞE AKTARILACAK

Kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla Anadolu Hisarı’nın yıllara meydan okuyan surları güçlendiriliyor. 90’lı yıllardan bu yana atıl olan Anadolu Hisarı, müze, sergi ve kültür alanına dönüştürülecek. Çalışmaların yaz ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Kültür varlıklarının evrensel ilke ve teknikleri doğrultusunda uygulanan restorasyon çalışmalarıyla, Hisar’ın yoğun hasar içeren başkulesinin güçlendirme ve konservasyonu yapılarak geleceğe aktarılması amaçlanıyor.

2 BİN İSTANBULLU ZİYARET ETTİ

Anadolu Hisarında yapılan çalışmalar basın mensuplarıyla paylaşıldı. Gazetecileri Anadolu Hisarı'nda misafir eden Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, ‘Açık Şantiye’ uygulamasıyla 2 Bin ziyaretçiye daha şimdiden kapılarını açtıklarını söyleyerek, “Anadolu Hisarı 2000'li yıllarda ziyaretçi almadığı için kapatılmıştı. İstanbullu Anadolu Hisarı'nı 30 yıldır detaylı gezemedi. Biz de İBB Miras ile yürüttüğümüz çalışmalarda çoğunda yaptığımız gibi burada da ‘Açık Restorasyon’ kapsamında ziyaretçi almaya başladık.”dedi. 

40 BİN KİŞİ BAŞVURDU

İBB Miras, Anadolu Hisarı Şantiyesinde Eylül Ayı’nda başlayan geziler kapsamında yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı. 12 farklı tur ile gelen ziyaretçiler, alanın tarihsel potansiyelini öğrendi, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bugüne kadar Anadolu Hisarı için 40 bin ziyaretçi başvurusu alındı. 

EN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel yaptıklarını güçlendirme çalışmalarını anlattı. Özel, “İBB Miras olarak oluşturduğumuz bilim kuruluyla kapsamlı çalışmaları başlattık. İstanbul'un deprem bölgesi olması nedeniyle yapısal durumu tahkik oldu. Başkuledeki durum bizi korkuttuğu için güçlendirme çalışmalarını başkulede başlatmış olduk” dedi. 1930 yılından bu yana en kapsamlı restorasyon çalışmasını yaptıklarını belirten Özel, "Restorasyon çalışmasının İBB Miras tarafından yapılıyor olması, bizim en büyük mutluluğumuz. İstanbul’un fethine tanıklık etmiş bu eserlere dokunmak bizim için büyük bir şans. Ayrıca bu eserleri gelecek nesillere, bu toprakları ziyaret edecek bütün insanlara armağan etmek ve sağlıkla taşımak en önemli görevimiz.” diye konuştu. 

TARİHİ HİSAR KÜLTÜR ALANI OLACAK

İstanbul Boğazı’nın yaklaşık 780 metre genişliğindeki en dar noktasında, Göksu Deresi'nin Boğaz'a döküldüğü yerde konumlanan Anadolu Hisarı’nın hikâyesi günümüzden 632 yıl önce başladı. 1390-1395 yılları arasında inşa edilen tarihi hisarı bu şehre miras bırakan I. Bayezid (Yıldırım), Karadeniz’den gelecek herhangi bir tehdidi kontrol altına alabilmeyi ve Göksu Vadisi'ne girişi önleyebilmeyi amaçlıyordu. Bugüne ulaşan tarihi eser, İBB tarafından tarihi dokusu korunarak kültür alanına dönüştürülüyor.

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