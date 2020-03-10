195 bin tarihi eseriyle Anadolu tarihine ışık tutan ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, sanal turlar, canlandırmalar ve Göbeklitepe’deki T biçimli dikme replikalar ve eserlerle birlikte tarihe bir yolculuk yapmanızı sağlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle Ankara’da kurulan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Anadolu'dan toplanan eserleri sergilemek amacıyla uzun yıllar süren yenileme çalışmalar sonucunda müzeye dönüştürüldü.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi nerede?

Ankara ilinin Altındağ ilçesinde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ulaşım gayet kolay. Ulus heykelinin bulunduğu noktadan Ankara Kalesi yönünü gösteren tabelaları takip ettiğinizde kısa bir süre sonra müzeye varmış oluyorsunuz.

Tam adres ise şöyle: Gözcü Sokak No:2 06240 Ulus / ANKARA

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde hangi eserler var?

1- Tunç Tablet

2- Güneş Kursu

3- At Koşulu Araba Modeli

4- Ahşap Masa

5- İnandık Vazosu

6- Leopar Kabartmaları

7- Emziren Kadın Heykelciği

8- Medusa Başlı Kolye

9- Obsidiyen Vazo

10- Boğa Biçimli Törensel Kaplar

11- Kadın Heykelciği

12- Çıplak Tanrıça Heykelciği

13- Fildişi Kutu

14- Sandal Biçimli Törensel Kap

15- Altın Taç

16- Sistrum

17- Güneş Kursu

18- Kadın Biçimli Kap

19- Oturan Kadın

20- Oturan Aslan Heykelciği

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne giriş ücreti ne kadar?

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne giriş ücreti 45 TL ve her gün açık. Hazır gelmişken Ankara Kalesi’nin tepesine tırmanıp şehri kuş uçuşu izleyin. Yine bölgedeki Rahmi M. Koç Müzesi’ni de ziyaret edin. Kaleiçi’ndeki tarihi bir binadaki And Cafe’de manzaraya karşı içeceğinizi yudumlayabilir, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Akşam ise yine bu bölgedeki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ndeki konserlere katılabilirsiniz.