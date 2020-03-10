Anadolu Medeniyetleri Müzesi nerede? Giriş ücreti ne kadar? Eserleri neler?
Paleolitik Çağ’dan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Osmanlı Dönemi yapıları olan Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han. 2014’te restore edilerek yeniden ziyarete açıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ‘ne bir ziyaret gerçekleştireceksiniz, Anadolu Medeniyetleri Müzesi nerede? Giriş ücreti ne kadar? Eserleri neler? Gibi soruları bilmenizde fayda olacaktır.
10 Mart 2020, Salı 12:34 Son Güncelleme:
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195 bin tarihi eseriyle Anadolu tarihine ışık tutan ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, sanal turlar, canlandırmalar ve Göbeklitepe’deki T biçimli dikme replikalar ve eserlerle birlikte tarihe bir yolculuk yapmanızı sağlamaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle Ankara’da kurulan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Anadolu'dan toplanan eserleri sergilemek amacıyla uzun yıllar süren yenileme çalışmalar sonucunda müzeye dönüştürüldü.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi nerede?
Ankara ilinin Altındağ ilçesinde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ulaşım gayet kolay. Ulus heykelinin bulunduğu noktadan Ankara Kalesi yönünü gösteren tabelaları takip ettiğinizde kısa bir süre sonra müzeye varmış oluyorsunuz.
Tam adres ise şöyle: Gözcü Sokak No:2 06240 Ulus / ANKARA
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde hangi eserler var?
1- Tunç Tablet
2- Güneş Kursu
3- At Koşulu Araba Modeli
4- Ahşap Masa
5- İnandık Vazosu
6- Leopar Kabartmaları
7- Emziren Kadın Heykelciği
8- Medusa Başlı Kolye
9- Obsidiyen Vazo
10- Boğa Biçimli Törensel Kaplar
11- Kadın Heykelciği
12- Çıplak Tanrıça Heykelciği
13- Fildişi Kutu
14- Sandal Biçimli Törensel Kap
15- Altın Taç
16- Sistrum
17- Güneş Kursu
18- Kadın Biçimli Kap
19- Oturan Kadın
20- Oturan Aslan Heykelciği
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne giriş ücreti ne kadar?
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne giriş ücreti 45 TL ve her gün açık. Hazır gelmişken Ankara Kalesi’nin tepesine tırmanıp şehri kuş uçuşu izleyin. Yine bölgedeki Rahmi M. Koç Müzesi’ni de ziyaret edin. Kaleiçi’ndeki tarihi bir binadaki And Cafe’de manzaraya karşı içeceğinizi yudumlayabilir, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Akşam ise yine bu bölgedeki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ndeki konserlere katılabilirsiniz.