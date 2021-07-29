Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 41 EF 731 plakalı yolcu otobüsü, Yanık mevkisinde, A.Ö'nün kullandığı 61 ES 5666 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otobüslerde bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, diğer yolcular başka otobüslere aktarıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA