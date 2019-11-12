Anadolu rock şarkıcısı Ali Ata yeniden geliyor

Anadolu Rock müziğinin yeni temsilcisi Ali Ata, yaptığı albümler ile müzik dünyasına hızlı giriş yaptı. Kısa sürede 12 şarkı ve 12 klip çalışmalarıyla yapan Ali Ata, farklı projeler yapabilmek için bir süredir kabuğuna çekilmişti. Ali Ata sözleri Ali Tekintüre'ye, bestesi ise Adnan Aslan’a ait olan son çalışması " Sevmez Olaydım" adlı çalışmasını yayınladı.

Ali Ata şimdiyse sessizliğini farklı bir çalışma ile bozmaya hazırlanıyor. Arabesk müzi-ğine yıllarını vermiş, bir çok bestesi hit olmuş bir isim ile farklı bir projede buluşacak olan Ali Ata, sır gibi sakladığı projesini yakında sevenlerine sunacak.



