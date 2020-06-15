Anadolu Sigorta Türkiye’nin en güçlü markası oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olarak, yıllara dayanan sigortacılık birikiminin getirdiği güçlü bir kurumsal yapıya ve finansal güce sahibiz. Diğer taraftan dinamik, yenilikçi ve müşteri odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bugün yurt çapında 2 bin 500 profesyonel acentemiz ve Türkiye İş Bankası şubeleri aracılığıyla hayat dışındaki tüm konvansiyonel sigorta branşlarında faaliyet gösteriyor, bunun yanında dünyada dahi yeni gündeme gelen ve ezber bozan yeni sigortacılık uygulamalarını ve ürünleri hayata geçiriyoruz. Gerek güçlü finansal yapımızın gerekse marka algımızın hem tüketicilerimizin hem de Brand Finance gibi prestijli kurumların değerlendirmelerinden tam not alması ise en önemli motivasyon kaynaklarımızdan biri” dedi.