Anadolu Sigorta’ya iki ödül birden

Zirvede yapılan CIO Summit Ödül töreninde, yıl içinde gerçekleşen BT projeleriyle dereceye giren kurumlara ve yöneticilere ödülleri verildi. Hayata geçirdiği yenilikçi uygulama ve projelerle sigorta sektörünün öncüsü olan Anadolu Sigorta; IDC Türkiye CIO Summit’te iki ödül birden kazandı. ‘AS’lı Yapay Zeka ile Görüntüden Hasar Tahminleme’ projesiyle ‘BT maliyet verimliliği’ kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülen Anadolu Sigorta; ‘İşin Geleceği-Yetenek Yönetimi’ kategorisinde de ‘Veri Analisti Yetiştirme Programı’ ile ikinci oldu.

Anadolu Sigorta’nın yıllardır dijital dönüşüme yatırım yaptığını ve birbiri ardına proje ve uygulamaları hayata geçirdiğini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı; bu çalışmaların meyvelerini almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Suistimali de engelliyor

Projelerle ilgili bilgi veren Abacı; “BT maliyet verimliliği’ kategorisinde ödül aldığımız proje ile AS’lı Metal Yakalı asistanımızın yeteneklerine görüntü işleme özelliği ekledik. Standart olmayan, tamamlanma süresi tahminlenemeyen, şeffaflıktan uzak hasar süreçleri; suistimal riskleri, hasar maliyetlerinin fazlalığı, riskin etkin yönetilememesi gibi problemler ile hasar yaşayan müşterilerimize ilk elden temas ederek, deneyimi tekilleştirmek ve iyileştirmek, AS’lı projemizin doğuş motivasyonları oldu” dedi.



