Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin sonuna yaklaşıldı. Eğitimine Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) devam eden binlerce öğrenci belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamak üzere araştırma yapmaya başladı. İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme sayfası ve bilinmesi gereken diğer ayrıntılar…

2022 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat’ta başladı. Fakülte tarafından yapılan açıklamada, kayıt yenileme sürecinin 18 Şubat saat 22.00’de sona ereceği belirtildi.

Bununla birlikte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtlarının 2021-2022 Öğretim Yılında silineceği belirtildi.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr internet adresinde yer alan Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılabiliyor.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alıyor. Ders seçimi işlemini tamamlayan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini başvuru tarihleri süresince Banka/Kredi Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartsız veya kartlı), Mobil Bankacılık ya da İnternet Bankacılığından yapabilecekler.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat 2022 tarihinde İnternet, Kredi Kartı, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme işlemi gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.



