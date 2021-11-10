Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldı.

200 LİRAYA ÇIKTI

Salon başkanlarının 120 lira olan ücretleri zamla birlikte 200 liraya çıkarıldı. Gözetmenlerin 100 lira olan ücreti ise 170 lira oldu.

AÖF SINAVLARI BU AY SONU YAPILACAK

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.







