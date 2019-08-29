Yaz sezonu boyunca, 20 Temmuz Cumartesi akşamı Abur Cubur ekibi, 27 Temmuz Cumartesi akşamı BKM Mutfak Açık Mikrofon, 3 Ağustos Cumartesi akşamı Cem İşçiler ile Meydan İstanbul Açık Hava Sahne her zamankinden renkli ve haraketliydi. 31 Ağustos Cumartesi akşamı Miray ve 7 Eylül Cumartesi akşamı Okan Çabalar, gösterileriyle Meydan İstanbul Central Park Açık Amfi’ de bütün İstanbul ile buluşacak BKM Mutfak rüzgârı esecek.

MEYDAN İSTANBUL ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ HAKKINDA…

128 dönüm alana sahip olan ve yeni jenerasyon projeleri ile kapsamlı bir renovasyon sürecinden geçen Meydan İstanbul AVM, Sosyal Alanları ile, emsalsiz bir Alışveriş ve Yaşam Merkezine dönüştü. Perakende geliştirme projelerinde 2018 yılında ‘Dünya’nın En İyi Perakende Geliştirme Projesi’, ‘Avrupa’nın En İyi Mimari Projesi’, ve “Avrupa’nın En İyi Sosyal Alanları” ödüllerini kazanan Meydan İstanbul 2018 yılında 32 Milyon ziyaretçi ağırladı.

Meydan İstanbul merkezinde yer alan Meydan Açık Hava Sahne, profesyonel sahne altyapısı ile kültür sanat ve eğlenceye ev sahipliği yapıyor.

Meydan İstanbul AVM, İstanbul’un en büyük çocuk oyun parkı olma özelliğini taşıyan Central Park’ı ile ve her yaşta çocuğu mutlu ediyor. Dünya’daki en yüksek güvenlik standartlarına sahip çocuk oyun parkı, çocuklara ve ebeveynlere büyük bir güven vermektedir.

Meydan İstanbul AVM’de başta IKEA, Media Markt, Joker Dünyası, Boyner, Cinmaximum, Mango, LCW, Koton, Defacto, Koçtaş Fix gibi anchor markalar olmak üzere, yüzlerce ulusal ve uluslararası marka yer alıyor.