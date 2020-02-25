Anadolujet 1 dolara yurt dışına uçuracak

Yolcular, 1 Mart’a kadar tüm satış kanalları üzerinden alacakları biletlerle, kampanyadan 29 Mart-24 Ekim arasında faydalanacak. Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Belçika, Fransa Danimarka, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İsrail, İspanya, İsveç, İtalya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya’yı uçuş ağına ekleyen AnadoluJet, 21 ülkeye sefer düzenleyecek.

Para birimine göre

Türkiye, Bağdat, Erbil ve Tel Aviv çıkışlı uçuşlar 1 dolar, Bakü, Berlin, Barcelona, Frankfurt, Paris, Milano, Moskova, Roma ve Tiflis çıkışlı uçuşlar 1 Euro, Londra çıkışlı uçuşlar 1 sterlin, Bahreyn çıkışlı uçuşlar 1 Bahreyn Dinarı, Kuveyt çıkışlı uçuşlar 1 Kuveyt Dinarı, Dubai çıkışlı uçuşlar 9 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Dammam ve Riyad çıkışlı uçuşlar 9 Suudi Arabistan Riyali’nden başlayan fiyatlarla satılacak. Cidde, Kopenhag, Stokholm, Medine, Tahran ve Ercan seferleri kampanyaya dahil olmayacak.