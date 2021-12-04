Anadolukavağı önlerinde kargo gemisi ile gezi teknesi çarpıştı

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. 2 kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır."

DHA