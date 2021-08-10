Malatya-Kayseri kara yolunda yer alan 28 kilometrelik vadi, yaklaşık 65 milyon yıl önceye dayanan ve jeolojik deformasyonlar sonucu meydana gelen doğa harikası olarak dikkati çekiyor. Neolitik çağ kalıntılarının da bulunduğu vadi, son derece ilginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve kaya kabartmaları yer alan yüzlerce mağarayı içerisinde barındırıyor. 28 kilometre uzayan kayalıkların merkezi noktasına, Malatya Valiliği tarafından düz bir kaya bloğunun üzerine inşa edilen seyir terası, 104 metre yüksekliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Çelik konstrüksiyon ve camla inşa edilen cam terasın çevresine şimdi de çok sayıda adrenalin yükseltecek aktiviteler için hazırlık yapılıyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, AA muhabirine, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan desteklerle Levent Vadisi'nin cazibesini arttırmak amacıyla yatırımlar yapıldığını söyledi.

Vadiyi her anlamda bir yaşam merkezine dönüştüreceklerini dile getiren Kazgan, şöyle konuştu:

Burayı bir cazibe, yaşam ve spor merkezi haline getirmek istiyoruz. Burada bir macera parkı çalışmamız sürüyor, hemen hemen bitti. Macera parkı kapsamında bir dev salıncak, 3 yamaç salıncağı, trambolin, zipline ile bir cam köprü yapımı var. İstanbul Büyükşehir İtfaiye Dairesi'nden bir tırmanma kulesi getirdik. Biz sürekli olarak bu adrenalin ve macera parkı imkanlarını değerlendirme düşüncesindeyiz.

Vadiye gelenlerin gün boyu vakit geçirecekleri bir alan oluşturmayı istediklerini dile getiren Kazgan, vadide bulunan seyir terasının çevresine sosyal tesis inşa çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kazgan, çevre düzenlemesi kapsamında çınarlı seyir yolu ve yapay şelale gibi çalışmaların da planlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Kamp alanı çalışmamız var. Büyüleyici Vadiyi Seyrediyorum Projesi kapsamında burada adrenalinle ilgili her sporun yapılacağı alanlar oluşturuyoruz. Burada doğa bisikletinden yürüyüşüne ve 'off-road'a kadar her türlü adrenalin sporunun bir merkezi oluşturma noktasında çabamız var. Mağaralarda aydınlatma yapıyoruz, 20 mağara aydınlatılacak. Hava karardığında mağaradan saçılan ışıklarla sanki 2 bin yıllık zaman tünelinden geriye gitmişsiniz gibi bir mistik hava oluşturmayı düşünüyoruz. Vadiye gelen giden çok ama tesisler bittiğinde ilgi daha fazla artacak. Malatya'dan, çevre illerden ve ülkenin dört bir tarafından hatta ülke dışından çok sayıda ziyaretçinin geldiği bir yere sahibiz. Bu potansiyeli daha iyi kullanmalıyız.

Adıyaman'dan gelen ve seyir terasını gezen Okan Çatlakcan ise vadiyi sosyal medyada gördüğünü ve ailece görmek istediklerini belirterek, "Başka bir yere gidecektik, aileme ısrar ettim ve buraya geldik. Çok güzel ve biraz korkunç bir yer. Cam terasta yürüdüm. Çok heyecan verici." diye konuştu.

Ziyaretçi Abbas Kaya da vadiyi seyir terasından görmek için ikinci kez geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

Akçadağ Belediyesi kente güzel bir yer kazandırıyor. Tadilatlar bittiğinde çok daha güzel olacak. Çok vilayet gezdim ama böyle bir yere rastlamadım. Bende yükseklik korkusu var ama bugün cesaretimi toplayıp seyir terasındaki cam zeminde yürüdüm. Değişik bir duygu, önce ayağınızın yerden kesildiğini hissediyorsunuz, aşağı bakınca 'Buradan nasıl uzaklaşacağım' diyorum ve adrenalin yükseliyor.

Kayseri'den gelen Zafer Çatal ise iş ziyareti kapsamında Malatya'ya geldiğini ve seyir terasındaki cam zeminde yürüdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

Ana yol üzerinde dünyanın en büyük ikinci kanyon levhasını görünce ziyaret etmek istedik. Geldiğimize değdi, çok güzel bir yer. Seyir terasında camın üzerinde müthiş bir duygu oluşuyor, adeta dizlerimizin bağı çözülüyor. Tatmadığımız duyguları tadıyoruz. Önce ayağımı bastım geri çektim, tekrar bastım geri çektim, ne kadar da düşmeyeceğimizi bilsek de basamıyoruz. Bastıktan sonra sanki bütün sinirlerimiz boşalıyor gibi bir hisse kapılıyorsun.

AA