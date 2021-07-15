Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki 9 bin yıllık kalıntıların bulunduğu kazı alanında 8 bin 500 yıl öncesine ait buluntunun Anadolu'nun ilk müzik enstrumanı olabileceği belirtiliyor.

Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan ve bir apartmanın bahçesinde yer alan kazı alanında, 8.500 yıllık olduğu tahmin edilen insan iskeletleri bulundu. Bir sakinin mahallede boş bir alanda gördüğü bazı seramik parçalarını Bilecik Arkeoloji Müzesi’ne bildirmesinin ardından Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü’nün desteğiyle bölgede kazı başlatıldı. Yapılan kazılarda siyez, emmer buğdayı, arpa, mercimek ve karabuğday gibi tohumlar bulundu.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük denebilecek objenin bir tarafında iki, diğer tarafında ise bir tane, çapları 1 santimetreden daha küçük delikler bulunduğunu belirtti.

Doç. Dr. Fidan, "Deliklerin bir tanesi kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içerisinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlamaktadır" dedi.

Ayrıca arkeologlar, çalışmaları sırasında flüt veya düdük gibi görünen bir kemik nesne ortaya çıkardılar. BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, çalgının bir yüzünde bir ve diğer yüzünde iki delik olduğunu söyledi. Bu deliklerin çapının 1 santimetreden daha küçük olduğunu belirten Fidan, “Nesne üzerinde yapılan restorasyon ve baskı analizlerinin ardından enstrümanı çalmak için bir projeye başlamayı planlıyoruz.” dedi.

Fidan, “Buraya 9.000 yıl önce gelen ve yaklaşık bin yıl kalan insan topluluklarının ilk köylerini ortaya çıkardık. Bölgede yaşayan tarım yapmayı bilen insanlar, aynı zamanda hayvanları da evcilleştirmişti.

KAŞGARLI MAHMUT TÜTEKTEN BAHSETMİŞTİ

Fidan ayrıca, "Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati't Türk adlı eserinde ‘Tütek’ olarak tanımlanmaktadır" diye ekledi.

Fidan, kazı alanında başka insan iskeletlerine de rastladıklarını ve bu iskeletlerin Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı’nda detaylı olarak inceleneceğini belirtti. “Çok yakın bir gelecekte, bu insanların yaşları, cinsiyetleri, hastalıkları ve yedikleri yiyecekler hakkında pek çok şey öğrenmeyi hedefliyoruz.”

Kazıda bulunan buluntular, restorasyon ve araştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bilecik Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.