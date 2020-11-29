Trakya’dan Çukurova’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e, Marmara’dan Güney ve Doğu Anadolu’ya kadar sayısız bölge ekini okuyucularımızla buluşturduk. Ankara’dan Bursa’ya, Zonguldak’tan Bolu’ya, Konya’dan Gaziantep’e, Nevşehir’e, Kırıkkale’ye, Düzce’ye, Eskişehir’e, Sakarya’ya, Trabzon’a kadar; her kente, o kente özel eklerle ulaştık. Posta Gazetesi’nin okuyucularıyla olan bağı her geçen gün güçlendi. Okuyucuları Posta’ya güvendi, Posta Gazetesi de onları hiç yalnız bırakmadı. İyi günde de kötü günde de Posta Gazetesi hep vardı. Bundan sonra da hep var olacak.

Sayfalarımız her zamanki gibi halkın ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillenecek. Şehirlerin sanayisini, ticaretini, yatırımlarını, turizmini, günlük hayatını, spor haberlerini ve insan hikayelerini Türkiye’ye Posta Gazetesi’nin sayfalarıyla aktardık. Yerel yönetimlerin de sesi olduk. Yerel yönetimler; icraatlarını, projelerini şehir ilavelerimizle anlattı. Sorunları sayfalarımıza taşıdık. Belediyelerin de vatandaşın da sesi olduk. Yerelden ulusala köprü vazifesi gördük. Ulusal yayın kalitesi ile şehir ekleri hazırladık. İnsanların her sabah aldığı gazetede yaşadığı kentin haberlerini okumasını sağladık. Kent kültürünün ve kentlilik bilincinin gelişmesi için özel sayfalar hazırladık. Türkiye’nin görmesi, bilmesi gereken başarı hikayelerini, örnek hayatları herkesin görmesine aracılık ettik. Bunları yaparken de önceliğimiz hep insan oldu. İnsanların hayatlarını kolaylaştırıp güzelleştirmek için yolumuza aynı heyecanla devam ediyoruz.







