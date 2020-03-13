YGA gönüllüleri ve Yapı Kredi Gönüllüleri’nin katıldığı proje, 3 yılda 130 bin çocuğa ulaştı. Projenin ikinci etabında ise Türkiye’nin dört bir yanında rol model öğretmenler, daha fazla çocuğun hayatına bilimle dokunarak, topluma en yüksek düzeyde değer katmak hedefiyle projeye dahil edildi.

Rol model öğretmenler

Rol model öğretmenlerle hayata geçecek projenin bu yeni etabında, ilk olarak öğretmen eğitimi gerçekleştirilecek. Bu eğitimin ardından öğretmenler çocuklara, karmaşık görünen teknolojilerin özünde ne kadar anlaşılabilir olduğunu deneyler ve projeler yoluyla gösterecek. Proje kapsamında eğitim verilen rol model öğretmenler, YGA mezunu tarafından hazırlanan bilim setlerini, bulundukları okullardaki öğrencilerle buluşturacak. Tüm bu süreç boyunca, Türkiye’nin her yerindeki Yapı Kredi Gönüllüleri de aktif olarak projeye destek verecek.