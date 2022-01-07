Anal fissürün belirtileri nelerdir? Anal fissür neden olur?

Anal fissür, anüsün astarında küçük bir kesik veya yırtıktır. Derideki çatlak, bağırsak hareketleri sırasında ve sonrasında şiddetli ağrıya ve bir miktar parlak kırmızı kanamaya neden olur. Bazen çatlak, altındaki kas dokusunu açığa çıkaracak kadar derin olabilir. Dışkı yumuşatıcılar ve topikal ağrı kesiciler de dahil olmak üzere bazı tedaviler iyileşmeyi hızlandırabilir ve rahatsızlığı gidermeye yardımcı olabilir.

Çoğu durumda, fissür kendi kendine iyileşir. Fissürün altı haftadan uzun sürdüğü durumlar kronik olarak kabul edilir. Bu tedavilerle anal fissür düzelmezse, ameliyat olmanız gerekebilir veya doktorunuzun anal fissürlere neden olabilecek diğer altta yatan hastalıkları araması gerekebilir.

Anal fissürün belirtileri nelerdir?

Anal fissür, aşağıdaki belirtilerden bir veya daha fazlasına neden olabilir:

· Anüsünüzün etrafındaki deride görünür bir yırtılma,

· Deri etiketi veya küçük bir deri parçası,

· Bağırsak hareketleri sırasında anal bölgede keskin ağrı,

· Sildikten sonra dışkıda veya tuvalet kağıdında kan izleri,

· Anal bölgede yanma veya kaşıntı.

Anal fissür neden olur?

Anal fissür çoğunlukla büyük veya sert dışkılardan geçerken oluşur. Kronik kabızlık veya sık ishal de anüsünüzün etrafındaki deriyi yırtabilir.

Bununla birlikte, tüm anal fissürler, düşük lifli diyetlerin ve kabızlığın bir işareti değildir. Yetersiz iyileşen çatlaklar veya anüsünüzün arka ve orta hat kısmından farklı bir konumda bulunan çatlaklar, altta yatan bir durumu gösterebilir.

Diğer nedenler şunlardır:

· Doğum veya bağırsak hareketleri sırasında ıkınma,

· Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalığına sahip olmak,

· Anorektal bölgeye kan akışının azalması,

· Aşırı sıkı veya spastik anal sfinkter kaslarına sahip olmak.

Anal fissür nasıl tedavi edilir?

Çoğu anal fissür kapsamlı tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, bazı ev ilaçları iyileşmeyi teşvik etmeye ve rahatsız edici semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Anal fissürü evde şu şekilde tedavi edebilirsiniz:

· Dışkı yumuşatıcıları kullanmak,

· Sindirimi iyileştirmek için daha fazla sıvı içmek,

· Lif takviyeleri almak ve daha lifli yiyecekler yemek,

· Anal kasları gevşetmek, tahrişi gidermek ve anorektal bölgeye kan akışını artırmak için oturma banyosu yapmak,

· Rahatsızlığı hafifletmek için doktor tarafından verilen bazı ilaçları kullanmak. Bir başka olası tedavi, anal sfinktere botoks enjeksiyonlarıdır. Enjeksiyonlar kası geçici olarak felç ederek anüsünüzdeki spazmları önleyecektir. Bu, yeni çatlakların oluşmasını engellerken anal fissürün iyileşmesini sağlar.

Anal Fistül nedir, belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Dış deliği anüs kenarında iç deliği bağırsak içerisinde olan ve normalde bulunmayan bir yol oluşmasıdır. Çoğunlukla, makat iç kısmındaki bezlerin enfekte olması sonucu gelişir. Anorektal fistülü olan hastalar, genellikle boşaltılmayı takiben "iyileşmeyen" anorektal apse ile, anüs kenarı veya kalça bölgesinde kronik iltihaplı akıntı ve şişlik ile başvurur.

Anorektal fistüller, makat etrafındaki sfinkter kasları ile ilişkilerine göre sınıflandırılır (yüzeysel, intersfinkterik, transsfinkterik, suprasfinkterik ve ekstrasfinkterik).

Nasıl tanı konulur?

Fistüller, basit veya kompleks olabilir ve kompleks fistüllerin anatomisi hakkında kapsamlı bilginin edinilmesi doğru cerrahi tedavi yönteminin seçilmesi için mutlaka gereklidir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve anüs yoluyla yapılan ultrasonografi (EUS), fistül yolunun anatomisini ve anal sfinkter kaslarının ne kadarının fistülle ilişkili olduğunu belirlemek için tercih edilen görüntüleme yöntemleridir.

Tedavisi nedir?

Cerrahi, fistül tedavisinin temelini oluşturur. Ancak doğru yöntemin seçilmesi çok önemlidir çünkü cerrahi tedavinin amacı fistülü ortadan kaldırırken gaz ve dışkı tutma fonksiyonunu korumaktır. Fistülün tipine göre uygulanan değişik cerrahi yöntemler vardır. Bunların başlıcaları fistülotomi, gevşek seton uygulanması, fistülektomi + sfinkter onarımı, LIFT yöntemi, kaydırma flepleri, modifiye Hanley prosedürü, fibrin yapıştırıcılardır.

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