Yapımı biraz meşakkatli ama her bir detayına değecek bir lezzet olan analı kızlı yemeğinin tarifi arıyor ve analı kızlı yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Analı kızlı yemeği tarifi: Analı kızlı yemeği nasıl yapılır?

Analı kızlı yemeği malzemeleri

- 400-500 gr biftek kuşbaşı et (dana veya kuzu)

- 1 tas dolusu haşlanmış nohut

- 1 yemek kaşığı domates salcası

- Yarim yemek kaşığı biber salcası

-Yaklaşık 1-1,5 litre sıcak su

- Tuz

Analı kızlı yemeği hamuru için malzemeler

- 1 su bardağı

- Köftelik bulgur(simit)

- Yarim su bardağı irmik

- Yarim su bardağı un

- 1 su bardağı sıcak su

- Tuz, kırmızı toz biber, yarim kaşık biber salçası

- Yarim bardak su

Hamurun içini doldurmak için İç malzemesi

- 400 gr kıyma

- 2 soğan

- Tuz, kırmızı toz biber, yarim kaşık biber salçası

- 1 çay bardağı ceviz içi

- 1 kaşık tereyağı

Analı kızlı yemeği yapılışı

Bulgur ve irmiği 1 su bardağı kaynar su ile ıslat yumuşaması için 15-20 dk beklenir. Bu arada iç malzemeyi hazırlayın, küçük kıyılmış soğanları tereyağın da kavurup kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Baharatlar, biber salçası ve rondo da ufaltılmış cevizleri de ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra 10-15 dk buzlukta bekleyin ki doldurma işlemi kolay olsun. Yumuşayan hamura yarim bardak un, tuz, toz kırmızı biber, ve biber salçası ekleyip hamuru özleşene kadar yoğurun. Gerekirse yoğururken yarim bardak su ilavesi yapın. Kıvamı sakız gibi olacak. Küçük parçalar alarak baş parmağınızla içini oyun. Kıymalı harçtan bir yemek kaşığı doldurup ağzını kapatın. Bu işlemi yaparken arada elinizi ıslatın. Bu şekilde köftelerimizi hazırlayalım. Hamurun bir parçasına da nohuttan büyük olacak şekilde toplar yapalım. Tencereye sıvıyağ koyalım eti kuşbaşı doğrayalım ve yağda kavuralım salçasını ilave edip devam kavuralım, sıcak su ilave edelim ve düdüklü tencerenin kapağını kapatalım yaklaşık 10-15 dakika etimizi haşlayalım. Nohutu ister bir gece önceden ıslatıp et ile birlikte haşlayın, isterseniz konserve kullanın tercihi size kalmış. Haşlanan etimizin içine nohutları ilave edelim orta ateşte 3-5 dakika kaynamaya bırakalım. Küçük toplar ekleyip yaklaşık 3 dakika kaynatalım. En son olarak içli köfteyi de ilave edelim ve yaklaşık 5-8 dakika orta ateşte kaynatalım. Pişen yemeği ocaktan alıp sıcak servis edelim.

Bu haberi de okudular Ziron tarifi: Ziron nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Karnabahar kızartması tarifi: Karnabahar kızartması nasıl yapılır?