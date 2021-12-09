Hem sağlıklı hem de lezzetli yemek yapmak isteyenler için analı kızlı yemek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, analı kızlı yemek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız analı kızlı yemek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

ANALI KIZLI YEMEK TARİFİ

Analı kızlı yemek malzemeler

400-500 gr biftek kuşbaşı et (dana veya kuzu)

1 tas dolusu haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Yaklaşık 2 - 2,5 litre sıcak su

Tuz

Analı kızlı çorbası hamuru için malzemeler:

1 su bardağı

Köftelik bulgur(simit)

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

Tuz, kırmızı toz biber, yarım kaşık biber salçası

Yarım bardak su

Hamurun içini doldurmak için iç malzemesi:

400 gram kıyma

2 soğan

Tuz, kırmızı toz biber, yarım kaşık biber salçası

1 çay bardağı ceviz içi

1 kaşık tereyağı

ANALI KIZLI YEMEK YAPILIŞI

Bulgur ve irmiği 1 su bardağı kaynar su ile ıslat yumuşaması için 15-20 dakika beklenir. Bu arada iç malzemeyi hazırlayın, küçük kıyılmış soğanları tereyağın da kavurup kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Baharatlar, biber salçası ve rondo da ufaltılmış cevizleri de ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra 10-15 dk buzlukta bekleyin ki doldurma işlemi kolay olsun. Yumuşayan hamura yarım bardak un, tuz, toz kırmızı biber, ve biber salçası ekleyip hamuru özleşene kadar yoğurun. Gerekirse yoğururken yarım bardak su ilavesi yapın. Kıvamı sakız gibi olacak. Küçük parçalar alarak baş parmağınızla içini oyun. Kıymalı harçtan bir yemek kaşığı doldurup ağzını kapatın. Bu işlemi yaparken arada elinizi ıslatın. Bu şekilde köftelerimizi hazırlayın. Hamurun bir parçasına da nohuttan büyük olacak şekilde toplar yapın. Tencereye sıvıyağ koyun, eti kuşbaşı doğrayın ve yağda kavurun. Salçasını ilave edip kavurmaya devam edin. Sıcak su ilave edin ve düdüklü tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 10-15 dakika eti haşlayın. Nohutu ister bir gece önceden ıslatıp et ile birlikte haşlayın, isterseniz konserve kullanın tercihi size kalmış. Haşlanan etin içine nohutları ilave edin ve orta ateşte 3-5 dakika kaynamaya bırakın. Küçük toplar ekleyip yaklaşık 3 dakika kaynatın. En son olarak içli köfteyi de ilave edin ve yaklaşık 5-8 dakika orta ateşte kaynatın. Pişen yemeği ocaktan alıp sıcak servis edin.



