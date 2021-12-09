Analı kızlı yemek nasıl yapılır? Analı kızlı yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Yöresel lezzet düşkünlerinin afiyetle yiyeceği analı kızlı yemek tarifi, evde yapabileceğiniz ve birçok yemeğin yanına yakışan enfes bir tarif. Peki, analı kızlı yemek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız analı kızlı yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
09 Aralık 2021, Perşembe 09:58 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli yemek yapmak isteyenler için analı kızlı yemek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, analı kızlı yemek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız analı kızlı yemek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
ANALI KIZLI YEMEK TARİFİ
Analı kızlı yemek malzemeler
- 400-500 gr biftek kuşbaşı et (dana veya kuzu)
- 1 tas dolusu haşlanmış nohut
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- Yaklaşık 2 - 2,5 litre sıcak su
- Tuz
Analı kızlı çorbası hamuru için malzemeler:
- 1 su bardağı
- Köftelik bulgur(simit)
- Yarım su bardağı irmik
- Yarım su bardağı un
- 1 su bardağı sıcak su
- Tuz, kırmızı toz biber, yarım kaşık biber salçası
- Yarım bardak su
Hamurun içini doldurmak için iç malzemesi:
- 400 gram kıyma
- 2 soğan
- Tuz, kırmızı toz biber, yarım kaşık biber salçası
- 1 çay bardağı ceviz içi
- 1 kaşık tereyağı
Bulgur ve irmiği 1 su bardağı kaynar su ile ıslat yumuşaması için 15-20 dakika beklenir. Bu arada iç malzemeyi hazırlayın, küçük kıyılmış soğanları tereyağın da kavurup kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Baharatlar, biber salçası ve rondo da ufaltılmış cevizleri de ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra 10-15 dk buzlukta bekleyin ki doldurma işlemi kolay olsun. Yumuşayan hamura yarım bardak un, tuz, toz kırmızı biber, ve biber salçası ekleyip hamuru özleşene kadar yoğurun. Gerekirse yoğururken yarım bardak su ilavesi yapın. Kıvamı sakız gibi olacak. Küçük parçalar alarak baş parmağınızla içini oyun. Kıymalı harçtan bir yemek kaşığı doldurup ağzını kapatın. Bu işlemi yaparken arada elinizi ıslatın. Bu şekilde köftelerimizi hazırlayın. Hamurun bir parçasına da nohuttan büyük olacak şekilde toplar yapın. Tencereye sıvıyağ koyun, eti kuşbaşı doğrayın ve yağda kavurun. Salçasını ilave edip kavurmaya devam edin. Sıcak su ilave edin ve düdüklü tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 10-15 dakika eti haşlayın. Nohutu ister bir gece önceden ıslatıp et ile birlikte haşlayın, isterseniz konserve kullanın tercihi size kalmış. Haşlanan etin içine nohutları ilave edin ve orta ateşte 3-5 dakika kaynamaya bırakın. Küçük toplar ekleyip yaklaşık 3 dakika kaynatın. En son olarak içli köfteyi de ilave edin ve yaklaşık 5-8 dakika orta ateşte kaynatın. Pişen yemeği ocaktan alıp sıcak servis edin.