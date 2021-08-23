Analitik estetik

BAŞAKLARI NASIL BİLİRİZ?

Başak eleştireldir. Kendini, etrafını, dünyayı daha mükemmel bir hale getirmek için eleştiriye sıkça başvurur. Sadece başkalarını değil kendini de eleştirir. Öz eleştiriyi en iyi yapan burçların başında gelir. Aslında eleştirilerinin amacı karşı tarafı kırmak değildir; aksine güzelleştirmek, mükemmelleştirmek ister. Ancak çoğu zaman dozunu kaçırabilir ve kırıcı da olabilir. Buna dikkat etmek gerek.

Başak analitik düşünür. Herhangi bir durumu ya da problemi çözüme kavuşturmak için yollar arar, plan kurar ve bunları disiplinli şekilde uygular.

Başak kusurları herkesten çabuk görür, eleştirilerini sıralar, analitik düşünce tarzıyla çözümler önerir. Eğer öz eleştiri yapıyorsa da kendi derhal bu çözümleri uygulamaya başlar. Mükemmelleştikçe motive olur. Motive oldukça mükemmelleşmek için çalışır.

ESTETİKTE BAŞAK ETKİSİ

Güneş’in Başak burcuna geçişi ile görsellikte mükemmellik arayışımız artacak. Fiziksel kusurlar her zamankinden daha çok bizi rahatsız edecek. “Güzellikte ilk şart temizliktir” ilkesini benimseyeceğiz. Cilt, vücut, saç temizliğine daha fazla vakit ayıracağız. Temizleyici jeller, sabunlar, şampuanlar, sütler, kremler, peelingler, maskeler baş tacımız olacak. Arındırıcı profesyonel bakımlara ilgimiz artacak. Temizlenmiş cilde temizlik ardından uygulanan bakım ürünlerinin etkisi artar. Dolayısıyla kullandığımız diğer ürünlerden de maksimum fayda alabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz.

Fit görünüm mükemmellik için önemli… Bu dönem fazla kilolar daha çok kafamıza takılabilir. Düzenli diyetler, detoks kürleri uygulamak, egzersize başlamak için ideal zamandayız.

Mükemmel saçlara sahip olmayı en çok istediğimiz dönemdeyiz. Saçlara bakım yapmak ya da profesyonel uygulamalar yaptırmak için ideal. Ayrıca saçlardaki kırıkları aldırmak, şekil bozukluklarını gidermek için kesim yapmak da bize iyi gelecek.

AŞIRIYA KAÇMA

Cilt, vücut, saç üçlüsünü aşırı temizlersek, tahriş ve yıpranmaya sebep oluruz. Örneğin saçını her gün birkaç kez şampuanlayan biri aslında saçlarına zarar verir. Ya da yüze sık sık aşındırıcı peeling uygulayan kişi cildinin koruyucu tabakasını deforme eder.

Aynı şekilde kilo kontrolünde de aşırıya kaçma eğiliminde olabiliriz. Ya da sporu çok sıklaştırabiliriz. Bu tarz girişimlerin faydadan çok zarar sağlayacağını hatırlayalım.

MAKYAJ VAR AMA YOK

Başak mükemmel görünmek ister demiştik. Temiz, sade ve mükemmel diye detaylandıralım. Bu dönem yoğun makyajlar yerini “Nude Makyaj” diye adlandırılan renkli ve ışıltılı küçük dokunuşlara bırakacak. Yoğun fondötenler yerine BB / CC kremler, koyu rujlardansa dudağın doğal rengini vurgulayan renkli parlatıcılar öne çıkacak, rengârenk tırnaklar tahtını ten rengi vb doğal renkli ojelere bırakacak. Sade ve mükemmel görünüm sağlık ve gençlik simgesi olacak.

Sağlıklı ve güzel günlere!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.