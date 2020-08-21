Anamur’da hizmet atağı

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anamur’da yapılan çalışmalarla hizmet atağı başlattı. Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdüren Başkan Kılınç, yaptığı projelerle de adından söz ettiriyor. Doğal gaz projesi başta olmak üzere Anamur sahil projesi ile İlçeye nefes aldıramaya çalışan Kılınç, belediye ye 33. araç hibe yöntemi ile temin ederek Anamur Belediyesine kazandırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 250 adet çöp konteyneri temin eden Anamur Belediyesi, 500 bin TL’yinğn belediye kasasında kalmasını sağladı.

"30 yıllık ihtiyaç giderildi"

17 ayda 10 milyon TL yatırım, 1 milyon TL'nin üzerinde hibe ile Belediye bütçesinden tasarruf ettiren Kılınç, yaptığı çalışmalarla Anamur Belediyesi'nin en az 30 yıllık araç-gereç ve iş makinesi problemini sona erdirdi.

"Elimiz boş dönmüyoruz"

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç; ‘’ 30 yıllık siyaset hayatımızı ve bürokratik ilişkilerimizi kentimizin ve belediyemizin eksiklikleri tamamlamak üzere kullanıyoruz. Çok şükür hangi kapıyı çalsak eli boş döndürmüyorlar. Ankara’da ne varsa, Anamur’a taşımayı planlıyoruz. Piyasada tanesi 1500-2000 TL olan çöp konteynırlarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan temin ederek Belediyemizin kasasından 500 bin TL'ye yakın bir paranın çıkmasını engelledik. Başta Sayın Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, ilgili daire başkanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.



