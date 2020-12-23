Ananası yetiştirebilmek için ilk gereken şey yine bir ananastır. Marketten ya da pazardan seçilen bitkinin olgun olmaması gerekmektedir. Şayet olgun bir meyve filizlenmez. Ananas yetiştirmek isteyen kişi bazı noktaları iyi saptamalıdır. Öncelikle seçilen ananasın yapraklarının renklerine dikkat etmek gerekir. Yaprak renkleri sarı ya da kahverengine dönmüş ananaslar seçilmemelidir.

Diğer yandan, yapraklarından biri narince çekilir. Şayet yaprak direkt kopuyorsa bu olgun bir meyve demektir. Yaprakların dip kısımlarını da kontrol etmek gerekir. Çünkü yetiştirilecek ananasın biti olmamalıdır. Bitler yaprak diplerinde küçük benekler halinde grimsi, siyaha yakın görünen şeylerdir. Sıra geldi ananasın kokusuna; ananas koklandığında tatlı ve keskin bir koku alınıyorsa o halde yetiştirmek için en uygun ananas bulunmuş demektir.

Ananas nerede yetişir?

Ananas tropik bir meyve olmasına rağmen ülkemizde yetişmeye uygundur. Daha çok Hindistan ve Filipinler'de yetişen meyve, ülkemizde Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetiştirilebilir. Genelde Adana, Antalya ve Mersin illerinde ananas yetiştiriciliği yapılabilir.

Saksıda ananas nasıl yetişir?

Saksıda ananas yetiştirmek oldukça kolaydır. Seçilen taze ananasın üst kısmındaki yapraklar bir bütün halinde meyveden ayrılmalıdır. Bunun için çevirip koparılabilir ya da üst bölüm bir bıçak yardımıyla kesilmelidir.

Ananasın filizlenmesini sağlayan şey, sapıdır. Bu yüzden sapını 10 cm kadar ortaya çıkarmak için bazı yaprakların koparılması gerekmektedir. Alt kısmında bulunan bazı yapraklar kopartılmalıdır. Bu işlem tamamlandıktan sonra ananasın tabanının kuruması için ters çevrilip bir hafta bekletilir.

Geniş bir cam kavanoz seçildikten sonra, içerisi suyla doldurulur. Ananasın tacına, yani koparılan üst bölümüne birkaç adet kürdan saplanır ve cam kavanozun içerisindeki suya konur. Cam kavanoz, güneş gören pencerenin önüne yerleştirildikten sonra ananas köklerinin filizlenmesi beklenir. Filizlenme gerçekleştikten sonra tacın üst kısmı dışarıda kalacak şekilde toprağa gömülür.

Ananas saksıya nasıl ekilir?

Filizlenen ananası saksıya ekmek için ilk önce geniş ve derin bir saksı seçilmelidir. Saksının içerisine mineraller bakımından zengin bir toprak konmalıdır. Saksının tam ortasına ananas yerleştirilir. Daha sonra taçlarının çevresi toprakla doldurulur. Ananasın yaprakları ve sapı dışarıda kalmalıdır.

Ananasın bakımı nasıl olmalıdır?

Ananasın toprağı haftada bir kez hafifçe sulanmalıdır. Ayrıca topraktaki mineraller kaybolmaması için güneş ışığından mahrum bırakılmamalıdır. Bu yüzden ananas dikiminin en verimli zamanı yaz aylarıdır. Yaz ayı boyunca ayda iki kez saksıya gübre konmalıdır.

Kaliteli ve iyi bir ananas yetiştirmek için bazı püf noktaları bilmek gerekir. Bunlar;

Ananasın sıcak havaya ihtiyaç duyduğunu unutmamalı ve yetiştirmek için özellikle yaz mevsimi seçilmelidir. Özellikle ılıman iklimlerde ananasın bakımı ve yetiştirilmesi daha elverişlidir.

Saksıda yetişen ananas, güneş ışından mahrum kalmamalı ve haftada en az 1 kere sulanmalıdır.

Gübrelemeyi unutmaz ve ayda iki kez bu işlem yapılırsa ananasın büyüme hızı artacak ve küçük bir ananas yerine tıpkı marketlerdeki gibi büyük bir ananasa sahip olunabilir.

Ananas yetiştirmek sabır gerektiren bir iştir. Ananasın en başta çiçeklenmesi gerekmektedir. Çiçeklenme durumu bir yılı aşabilir. Bu nedenle ananas yetiştirmek aceleye gelmez. Fide, birkaç yıl içerisinde ilk meyvesini verecektir.

Genelde bitki çiçek açtığında saksıdan çıkarıp tüketilebilir. Çünkü meyvenin gelişmesi 1 yılı aşmaktadır. Ananas yetiştirme işinde, adımlar doğru bir biçimde uygulanırsa, meyve daha çabuk büyüyecektir.







