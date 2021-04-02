Ananas ve ananas suyunun faydaları nelerdir? Ananas nasıl tüketilir?

Tatlı - ekşi lezzetiyle günlük rutininize eklememizde fayda sağlayacak olan ananas yüksek oranda lif ve c vitamini içeriyor. Tropikal bir meyve olan ananas yemeklere de lezzet katıyor. Ananas tüketmemiz için gerekli nedenleri araştırdık. Ananas ve ananas suyuyla ilgi merak edilenler haberimizde.

Ananas nedir?

Tropikal iklimlere özgü bir meyve türüdür. Dış kısmında dikenli kabuğu olan ananasın baş kısmında yeşil iri yaprakları bulunmaktadır. Oldukça besleyici olan ananas tadıyla da oldukça lezzetlidir.

Ananasın çeşitleri nelerdir?

Birçok alt türe ve çeşide sahip olan meyve, 8 farklı çeşide sahiptir. Ananas çeşitleri arasında en çok bilinen, sevilen ve tüketilen türün adı Ananas Comosus’tur. Süs bitkisi, yenilemeyen ancak lifi kullanılan Likidus çeşidi ve etli yenebilen yabani ananas çeşitleri de bulunur. 8 alt türe ve 4 farklı çeşide sahip olan ananas özellikleri açısından insan sağlığı için son derece faydalıdır. Bu nedenle dünyanın farklı yerlerinde yetiştirilmeye çalışılan meyve türü su ve 16 ayrı mineralden oluşur.

Ananasın yararları nelerdir?

⦁ Bağışıklık sistemini güçlendirir.

⦁ Kemikleri güçlendirir.

⦁ Beynin daha iyi çalışmasını sağlar ve stresi azaltır.

⦁ Göz hastalığı ve zamanla oluşan görme kayıplarına engel olur.

⦁ Soğuk algınlığı ve öksürüğe mükemmel bir çözümdür.

⦁ Kanser hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

⦁ Diş etlerini güçlendirir.

⦁ Potasyum kaynağı olduğu için vücuttaki sodyum oranını ve yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcıdır.

⦁ Bağırsak iltihabını azaltır ve ishali önleyerek iltihaplı bağırsak hastalıklarını iyileştirir.

⦁ Doğurganlığı artırır.

⦁ Kroner kalp hastalıkları riskini azaltır.

⦁ Cildin güzelleşmesi, pürüzsüz olması için gereken vitaminleri içerdiğinden dolayı cildi güzelleştirir.

⦁ Saç köklerini besleyerek saçların dökülmesini engeller ve saçlara ve canlılık sağlık kazandırır.

⦁ Kilo verdirir.

⦁ Fazla ödem ve şişkinlikten kurtarır.

Ananas suyunun faydaları nelerdir?

⦁ Alerjiyi azaltır.

⦁ Kireçlenmeyi önler.

⦁ Eklemlerde iltihaba karşı etkilidir.

⦁ Diyet yapan kişilere tavsiye edilen içecekler arasında yer alır.

⦁ İdrar söktürücüğü özelliği vardır.

⦁ Düzensiz regl dönemlerini düzenler.

⦁ Hazımsızlığın giderilmesini sağlar.

⦁ Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

⦁ Cinsellikte performans arttırır.

⦁ Kulak enfeksiyonlarını geçirir.

⦁ Bağırsakların temizlenmesini sağlar.

⦁ Stresi azaltmada yardımcı olur.

Ananasın kalorisi ve besin değerleri

100 gram kabuğu soyulmuş ananas;

50 kalori

5 gram protein

8 gram şeker

4 gram besin lifi (günlük ihtiyacın %6'sı)

58 IU A vitamini (günlük ihtiyacın %1'i)

8 mg C vitamini (günlük ihtiyacın %80'i)

7 mcg K vitamini (günlük ihtiyacın %1'i)

1 mg B1 vitamini (günlük ihtiyacın %5'i)

5 mg B3 vitamini (günlük ihtiyacın %2'si)

1 mg B6 vitamini (günlük ihtiyacın %6'sı)

18 mcg folat (günlük ihtiyacın %5'i)

13 mg kalsiyum (günlük ihtiyacın %1'i)

3 mg demir (günlük ihtiyacın %2'si)

12 mg magnezyum (günlük ihtiyacın %3'ü)

8 mg fosfor (günlük ihtiyacın %1'i)

109 mg potasyum (günlük ihtiyacın %3'ü)

1 mg çinko (günlük ihtiyacın %1'i)

1 mg bakır (günlük ihtiyacın %6'sı)

9 mg manganez (günlük ihtiyacın %46'sı) içerir.

Ananas meyve olarak çiğ tüketildiği gibi tatlılarda ve yemeklerde de tükete biliriz. Ananas ile yapabileceğiz tarifler:

Ananaslı Chia Puding

Malzemeler

- 1 adet dilimlenmiş ananas

- 1 su bardağı light süt

- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

- 1 tatlı kaşığı bal

- 3 yemek kaşığı chia tohumu

Yapılışı

Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra 3 saat kadar buzdolabında beklet. Chia tohumlarının birbirine yapışması için sık aralıklarla karıştıra bilirsin. Jöle kıvamına geldikten sonra üzerine Hindistan cevizi ekleyerek servis et. Ananaslı chia puding hızlı ve sağlıklı bir kahvaltı için iyi bir seçim ya da spor öncesi ara öğün olarak da tüketebileceğin harika bir sağlıklı atıştırmalık.

Tatlı Ekşi Soslu Tavuk

Malzemeler

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 adet dolmalık yeşil biber

-1 adet orta boy havuç

-4 adet taze soğan

-2 dilim ananas

Kızartmak için:

-1,5 su bardağı ay çiçek yağ

Pane tavuklar için:

-600 gram fileto tavuk göğsü

-1 adet yumurta

-1/2 su bardağı un

-1/2 su bardağı mısır nişastası

-1 paket kabartma tozu

-2 su bardağı su

Tatlı ekşi sos için:

-2 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 su bardağı su

-2 yemek kaşığı ketçap

-3 yemek kaşığı üzüm sirkesi

-3 yemek kaşığı esmer şeker

-1 yemek kaşığı soya sosu

-1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı

Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil dolmalık biberi, taze soğanları, kabuğunu soyduğunuz orta boy havucu ve ananas dilimlerini iri parçalar halinde kesin.

Zeytin yağını mümkünse wok tavada kızdırın. Ananas ile birlikte doğranmış sebzeleri ekleyip, yüksek ateşte 5 dakika kadar soteleyin.

Tatlı- ekşi sos için; mısır nişastasını su ile karıştırdıktan sonra bir sos tenceresine aktarın. Ketçap, üzüm sirkesi, esmer şeker, soya sosu ve balı ilave edin. Tüm malzemeyi kısık ateşte, karıştırarak kaynatın.

Fileto tavuk göğsünü iri küpler halinde doğrayın. Kaplama harcı için küçük bir kapta yumurta, un, mısır nişastası, kabartma tozu ve suyu bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Ay çiçek yağını ayrı bir tencerede kızdırın. Küp şeklinde doğradığınız tavuk parçalarını, kaplama harcına batırdıktan sonra derin yağda renk alana kadar kızartın.

Kızaran tavukları bir kevgir yardımıyla alarak bekletmeden sote sebzelerin bulunduğu wok tavaya aktarın.

Kısık ateşte kaynamakta olan tatlı ekşi sosu ilave edin ve tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra 5 dakika daha pişirin. Sıcak olarak bekletmeden servis edin.

İpucu: Tavukların çıtır kaplamasının yumuşayıp, soğumaması için öncelikle sote sebze ve tatlı- ekşi sos karışımını hazırlayın.Ketçap yerine domates salçası da kullanabilirsiniz.

Tatlı ekşi sosu sade pirinç pilavıyla birlikte serviste edebilirsiniz.

Ananas Flammable

Malzemeler

- 1 adet ananas

- 4 yemek kaşığı portakal suyu

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı likör

Yapılışı

Ananasın alt ve üst kısımlarını kestikten sonra kenarlarını soy. Bir tavada tere yağını erittikten sonra portakal suyunu ekleyip, hafif ısınana kadar beklet. Ananas dilimlerini tavada 1 dakika kadar pişirdikten sonra başka bir tavada üzerine likör dök. Alevler sönünce servis tabağına alarak dondurma ve tropikal meyvelerle servis edebilirsin.

İpucu: Tereyağı yerine hindistan cevizi yağı kullanarak daha tropikal bir tat yaratabilir, mutfağın mis gibi kokmasını sağlayabilirsin.

Ek bilgi olarak ananası tüketmemesi gereken bireyler olabilir. Bu yüzden ananasın zararlarını bilmekte de fayda vardır. Ananasın zararları:

⦁ Olgunlaşmamış ananas toksiktir, ishale ve kusmaya neden olur.

⦁ Bromelain enzimine aşırı maruz kalmak döküntü, kusma ve ishale yol açabilir. Dudaklarda, diş etlerinde ve dilde hassasiyet yaratabilir.

⦁ Antibiyotikler, kan incelticiler, antidepresanlar, antikonvulzanlar ile birlikte tüketilmemelidir.

⦁ Beta bloker ilaç kullanımında doktora danışılarak tüketilmelidir.

⦁ Böbrek hastalığı varsa doktora danışılmalıdır.

⦁ Bazen alerjik reaksiyona neden olabilir.

⦁ Hamileler ve bebeklerde kullanımı önerilmemektedir.

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