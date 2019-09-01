Anaokulu ihtiyaç listesi 2019

Anaokulu henüz okul çağına gelmemiş çocukların el becerilerinin ve zekâ gelişiminin desteklenmesi için kurulmuş olan kuruluşlardır. Okul öncesi eğitim ve anasınıfı olmak üzere çeşitli isimlerle adlandırılmaktadır. Anaokulu ihtiyaç listesi üç temek başlık altında incelenmektedir. Anaokulu ihtiyaç listesi hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz anaokulu ihtiyaç listesine göz atabilirsiniz.

01 Eylül 2019, Pazar 10:29 Son Güncelleme:
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Anaokulu ihtiyaç listesi 2019

Okul öncesi ihtiyaç listesi anaokuluna başlayacak çocukların velileri tarafından son derece merak ediliyor. Okula henüz yeni başlayacak olan anaokulu öğrencilerin ihtiyaç listesi 3 ana başlık altında sınıflandırılabilmektedir. Bunlar; kırtasiye malzemeleri, temizlik malzemeleri ve kişisel malzemelerdir. Anaokulu ihtiyaç listesi hakkında bilgi sahibi olmayanlar vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler. İşte 2019 anaokulu ihtiyaç listesi.

KIRTASİYE MALZEMELERİ

El işi kağıdı

12li sulu boya

12li kuru boya

12li pastel boya

Fon kartonu

Ucu küt olan makaslar

Yapışkanlar

Ahşap çubuklar

Oyun hamurları

Renkli balonlar

2 top fotokopi kağıdı

Büyük boy resim defteri

A4 keçe 10 renk

OYNAR göz karışık boy 20’li

Lastikli veya kulplu kutu klasör

Şeffaf orta boy bant

KİŞİSEL MALZEMELER

Suluk

Beslenme çantası

Çanta

İç çamaşırı

Cırt cırtlı ayakkabı ve panduf

TEMİZLİK MALZEMELERİ

Islak mendil

Kuru mendil

Havlu peçete



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