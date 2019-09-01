Anaokulu ihtiyaç listesi 2019
Anaokulu henüz okul çağına gelmemiş çocukların el becerilerinin ve zekâ gelişiminin desteklenmesi için kurulmuş olan kuruluşlardır. Okul öncesi eğitim ve anasınıfı olmak üzere çeşitli isimlerle adlandırılmaktadır. Anaokulu ihtiyaç listesi üç temek başlık altında incelenmektedir. Anaokulu ihtiyaç listesi hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz anaokulu ihtiyaç listesine göz atabilirsiniz.
Okul öncesi ihtiyaç listesi anaokuluna başlayacak çocukların velileri tarafından son derece merak ediliyor. Okula henüz yeni başlayacak olan anaokulu öğrencilerin ihtiyaç listesi 3 ana başlık altında sınıflandırılabilmektedir. Bunlar; kırtasiye malzemeleri, temizlik malzemeleri ve kişisel malzemelerdir. Anaokulu ihtiyaç listesi hakkında bilgi sahibi olmayanlar vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirler. İşte 2019 anaokulu ihtiyaç listesi.
KIRTASİYE MALZEMELERİ
El işi kağıdı
12li sulu boya
12li kuru boya
12li pastel boya
Fon kartonu
Ucu küt olan makaslar
Yapışkanlar
Ahşap çubuklar
Oyun hamurları
Renkli balonlar
2 top fotokopi kağıdı
Büyük boy resim defteri
A4 keçe 10 renk
OYNAR göz karışık boy 20’li
Lastikli veya kulplu kutu klasör
Şeffaf orta boy bant
KİŞİSEL MALZEMELER
Suluk
Beslenme çantası
Çanta
İç çamaşırı
Cırt cırtlı ayakkabı ve panduf
TEMİZLİK MALZEMELERİ
Islak mendil
Kuru mendil
Havlu peçete