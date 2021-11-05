Türkiye Anaokulu öğretmeni koronavirüse yenildi

Anaokulu öğretmeni koronavirüse yenildi

Türkiye

Anaokulu öğretmeni koronavirüse yenildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde anaokulu öğretmenliği yapan Aylin Alpan Erdemir (48), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

05 Kasım 2021, Cuma 19:25 Son Güncelleme:
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Derince ilçesindeki özel bir anaokulunda öğretmen olan Aylin Alpan Erdemir, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Hastalığı ağır geçiren Erdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin ölümünü resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Anaokulu öğretmenimiz Aylin Erdemir vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri ile duyurdu.

DHA

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