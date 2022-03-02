Eğitim & Kariyer Anaokulu seferberliği

Anaokulu seferberliği

Eğitim & Kariyer

Anaokulu seferberliği

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmayı hedefliyor.

02 Mart 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bu hedef doğrultusunda şu ana kadar 86 anaokulu ve 6 bin 950 ana sınıfı açıldı. İhalesi tamamlanan ve yatırım planına alınan anaokulu sayısını da 2 bin 109’a çıktı. Bu okulların 165’i özel eğitim anaokulu olarak planlandı. Böylece 2022 yılı sonunda özel eğitim anaokulu sayısı 300’e çıkacak.

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