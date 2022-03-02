Anaokulu seferberliği

Bu hedef doğrultusunda şu ana kadar 86 anaokulu ve 6 bin 950 ana sınıfı açıldı. İhalesi tamamlanan ve yatırım planına alınan anaokulu sayısını da 2 bin 109’a çıktı. Bu okulların 165’i özel eğitim anaokulu olarak planlandı. Böylece 2022 yılı sonunda özel eğitim anaokulu sayısı 300’e çıkacak.