‘Anaokulu zorunlu mu olacak?’ ‘Zorunlu eğitim 5 yaşa inecek mi?’ soruları son zamanlarda pek çok velinin gündeminde yer alıyor. Türkiye’de şu an için ana sınıfına başlama yaşı çocuğun doğum yılına göre kademeli olarak değişiyor ve zorunlu olmadığı için sadece isteyen veliler çocuklarını anaokuluna gönderiyor. Konuyla ilgili en son açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi…

ANAOKULUNA/ANA SINIFINA KAÇ AYLIKKEN, KAÇ YAŞINDA BAŞLANIYOR?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde (Bu yıl) Ekim 2015 ile Aralık 2016 doğumlu çocuklar anasınıfına kaydolabildi. (68 Aylık ile 57 aylık arasındaki çocuklar)

Ocak 2017 ile Aralık 2017 arasında doğumlu çocuklar ise öncelik olarak anaokulu kontenjan varsa kaydoldu. (56 aylık ile 45 aylık arasındaki çocuklar)

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN 5 YAŞA ZORUNLU EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Göreve gelmesiyle birlikte temel eğitimde imkan farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi güçlendirme, ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme olmak üzere üç alana odaklanacaklarının altını çizdiğini ifade eden Özer, temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok dikkat edecekleri konunun da okul öncesi eğitime erişimi artırma hedefi olduğunu vurguladı.

Okul öncesi eğitimi alan ve alamayan öğrenciler arasında ilkokula başlamalarıyla birlikte temel bazı farkların oluştuğuna dikkat çeken Özer, bu farkların telafi edilmemesi halinde ilerleyen kademelerde de sorunların artarak devam ettiğini ve okullar arası başarı farklarının ortaya çıkmasının bir nedeninin de bundan kaynaklandığını anlattı.

Okul öncesi eğitimde önemli gelişmeler yaşandığına, okul öncesi eğitime erişimin özellikle 5 yaşta yükseldiğine dikkati çeken Özer, "5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş grubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde." bilgisini verdi.

Bu yaş grubunda okullaşma oranlarına ilişkin yeni hedefler koyduklarının altını çizen Özer, "2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 35'ten yüzde 70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78'den yüzde 90'ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI'NDA 5 YAŞA İLİŞKİN HANGİ HEDEFLER VAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın "eğitim" başlığı altında, fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanmasına ilişkin hedefler yer aldı.

Fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.

Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımına öncelik verilecek.