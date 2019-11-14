Anaokulunda pitbull paniği

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan Nene Hatun Anaokulu’nun arka bahçesinde köpek sesi duyan öğretmenler ve veliler, sesin geldiği yöne doğru gitti.

Öğretmen ve veliler panik yaşadı

Okulun arka bahçesinde bulunan boşluk alanda köpeğin çıkamadığını gören öğretmen ve veliler panik yaşadı. Uzun bir süre köpeğe kimse yaklaşamadı.

Ekipler köpeği görünce müdahale edemedi

Bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de karşılarında pitbull cinsi köpeği görünce müdahale edemedi.

Barınağa götürüldü

Çevredeki vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izlerken, köpek Sultangazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’nün müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak barınağa götürüldü.

Akıllara Çorum’daki dehşet geldi

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun bahçesine giren pitbull cinsi köpek, öğrencilere saldırmıştı.

Spor salonuna koşan öğrencilerin peşinden giden köpek, buradaki öğrencilere de saldırmış, 11 yaşındaki Büşra Ş. ve 12 yaşındaki Berat B. yaralanmıştı.



