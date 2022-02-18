Türkiye Anaokulunda şüpheli ölüm! Yemekten sonra son kez uyudu...

Anaokulunda şüpheli ölüm! Yemekten sonra son kez uyudu...

Türkiye

Anaokulunda şüpheli ölüm! Yemekten sonra son kez uyudu...

İstanbul Şişli'de anaokulunda uykuya yatan 4 yaşındaki öğrenci bir daha uyanamadı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

18 Şubat 2022, Cuma 12:31 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda 15 Şubat'ta meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Bilge A, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü.

Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı. Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge'yi uyandırmak istedi.

Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu. Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ÖĞRETMENLER İFADE VERDİ

Konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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