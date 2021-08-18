Okullar ne zaman açılacak sorusu geçtiğimiz haftalarda yanıtını buldu. İlkokul, ortaokul ve liseler, eylül ayının ilk haftasında açılacak. Ancak okul öncesi anasınıfı ve ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine uyum haftası düzenlenecek ve bu öğrenciler, okula diğer öğrencilerden daha önce başlayacak…

2021 UYUM HAFTASI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Okul öncesi, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum haftası düzenlenecek.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB’in yayınladığı takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve birinci dönemin son zili, 21 Ocak 2022 Cuma günü çalacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının son dersi 17 Haziran 2022 Cuma günü yapılacak.