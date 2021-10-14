Anatolia Geneworks halka arz hakkındaki detaylar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan şirketin yüzde 18,2’si halka arz edilecek. Peki, Anatolia Geneworks ne zaman halka arz olacak ve işlem görecek? Anatolia Geneworks hisse kodu ve fiyatı!

ANATOLİA GENEWORKS NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK VE İŞLEM GÖRECEK?

Anatolia Geneworks halka arzda talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak belirlendi.

ANATOLİA GENEWORKS HİSSE FİYATI!

Anatolia Geneworks halka arzda pay başına fiyat aralığı 21-22,5 TL olarak belirlendi.

Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda Anatolia Geneworks'ün , paylarının yüzde 18,2’sini halka arz edilecek.

Halka arza, Ak Yatırım liderliğinde toplam 30 üyeden oluşan geniş kapsamlı bir konsorsiyum aracılık ediyor.

Halka arz boyutunun ek satış hariç 420 milyon TL ile 450 milyon TL ve ek satış dahil 483 milyon TL ile 517,5 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

ANATOLİA GENEWORKS HAKKINDA

Anatolia, başta İngiltere, İtalya ve Fransa olmak üzere 70’i aşkın ülkeye ihracat yapıyor. Yeni kurulan Ar-Ge merkezinde yenilikçi cihazlar ve yeni kitler üreterek büyümeyi daha da hızlandırmayı hedeflediklerini belirten Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, “2020 yılında 422 milyon TL; 2021 ilk 6 ayda 196 milyon TL konsolide ciro elde ettik. Halka arz gelirlerini yurtdışı büyüme, şirket satın alma ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik kullanacağız” dedi.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, SPK izni alınanlarla birlikte yılbaşı itibarıyla toplam halka arz büyüklüğünün 17 milyar lirayı aştığını belirtirken, yurtiçi hisse senedi hesap sayısının son iki yıldır artarak 2.4 milyonun üzerine çıktığını ifade etti.



