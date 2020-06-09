Türkiye Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni

Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni

Türkiye

Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı için yemin töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katıldı.

09 Haziran 2020, Salı 10:45 Son Güncelleme:
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Törende ilk konuşmayı AYM Başkanı Zühtü Arslan yaptı.

Zühtü Arslan açıklamasında "Temel hakların korunması ahlaki mesele. Irkçılık salgından çok daha tehlikeli. Adaletin gözü bağlı ve taraflara eşittir" dedi.

AYM Başkanı Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez.

AYM'nin görevi temel hak ve özgürlükleri korumak.

Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir.

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